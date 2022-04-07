الرئيس اليمني ينقل صلاحياته لمجلس رئاسي

2022/04/07 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اليمني، الأربعاء، في بث مباشر عن إنشاء مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته إليه، كما أعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه بقرار جمهوري.

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