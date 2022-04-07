كندا تستدعي السفير الروسي لإطلاعه على صور قتلى بوتشا

2022/04/07 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كندا، الأربعاء، أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور "المروعة" للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية.

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