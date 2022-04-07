2022/04/07 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزلة كوريا الشمالية التي فرضتها على نفسها خلال الوباء جعلت من الصعب بشكل متزايد على النظام الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتمويل برامج الأسلحة وتغطية العجز في الميزان التجاري.

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