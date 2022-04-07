غوغل تحظر تطبيقات تجمع بيانات المستخدمين بالخفاء

2022/04/07 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت غوغل عشرات التطبيقات من متجر "غوغل بلاي" بعد اكتشاف تضمنها ثغرات تجمع بيانات المستخدمين بالخفاء، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.

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