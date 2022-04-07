أيام النسيء - جدو جبريل

2022/04/07 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : مفاهيم وإشكالياتحسب السردية الإسلامية النسيء في سورة التوبة يفيد التأخير، و هو تحريم شهر المحرَّم.



فكان العرب يؤخرون تحريمه سنة، و يحرِّمون غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال والإغارة.



و" النسيء " في اللسان العربي مصدر من قول القائل: " نسأت في أيامك، ونسأ الله في أجلك "، أي: زاد الله في أيام عمرك ومدة حياتك، حتى تبقى فيها حيًّا؛ أي كل زيادة حدثت في شيء.



لقد اختُلف عن سبب هذه أيام ال ......





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