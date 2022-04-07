بعد إعلان هادي.. السعودية تقدم دعما ماليا لليمن وتدعو للتفاوض مع الحوثيين

2022/04/07 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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