اليابان تعتزم الامتناع عن فرض حظر على إمدادات الفحم من روسيا

2022/04/07 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعتزم الحكومة اليابانية الامتناع عن فرض حظر على إمدادات الفحم من روسيا كجزء من تشديد العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا.وتعمل السلطات اليابانية حاليا على هذه القضية.حيث أن واردات الفحم من روسيا تمثل حوالي 15% من إجمالي الفحم الذي تشتريه اليابان في الخارج.وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون يوم […]

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