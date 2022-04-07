صحيفة: بريطانيا تخطط لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا

2022/04/07 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية بأن سلطات المملكة المتحدة تخطط لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا في إطار الدعم العسكري البريطاني لكييف.وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن السلطات البريطانية قد ترسل إلى أوكرانيا عددا من عربات Mastiff أو عربات من نوع Jackal.وحسب المصادر، تخطط لندن كذلك للإعلان عن إمدادات إضافية لأنظمة […]

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