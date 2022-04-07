الجيش الروسي قد يتعثر في دونباس بعد

2022/04/07 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون عسكريون أوكرانيون ومسؤولون أميركيون إن الهجوم الأوكراني المفاجئ على سفينة إنزال روسية كبيرة في مدينة ساحلية جنوبية، الشهر الماضي، قد يحد من خطة موسكو لتوسيع سيطرتها على منطقة دونباس، مما يحد من قدرتها العسكرية في وقت تخطط فيه للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية.

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