الرئيس اليمني يقيل نائبه الأحمر وينقل كامل صلاحياته الرئاسية لمجلس القيادة الرئاسي

2022/04/07 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إقالة نائبه، علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس رئاسي نقل كامل صلاحياته الرئاسية إليه.

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