الرئيس اليمني يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي للتفاوض مع الحوثيين على السلام

2022/04/07 | 08:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمني يرفع العلم الوطني فوق صورة للرئيس عبد ربه منصور هادي في تعز بتاريخ 11 شباط/فبراير 2021 © ا ف ب/ارشيف أحمد الباشا الرياض (أ ف ب) – أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل المتمردين الحوثيين […]

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