روسيا تحذر من يصوت على تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان

2022/04/07 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت روسيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على محاولة الولايات المتحدة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان سيعتبر “بادرة غير ودية” لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.كانت الولايات المتحدة قد قالت الاثنين إنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في […]

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