النوارس يضيف نفط ميسان وطموحه العودة للمربع الذهبي

2022/04/07 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيرنو ا الزوراء الى تحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط مهمة، عندما يلاقي اليوم نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .وقال الناطق الإعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد لوكالة الانباء العراقية (واع ) ، اليوم الخميس، ان " لاعبي النوارس عازمون على تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، بعد أربعة لقاءات لم يذق فيها الزوراء طعم الفوزبغيةتصحيح المسار والعودة الى المربع الذهبي كخطوة اولى ".واضاف رشيد ان " حصد النقاط الكاملة من نفط ميسان هدف النوارس وذلـك بسبب الفوارق الفنية ونوعية اللاعبين والخبرة، ولكن في المقابل لا يمكن الاستهانة بقدرات الضيف الذي قدم مستويات جيدة في المباريات الاخيرة ".وأشار رشيد إلى ان "الجهاز الفني بقيادة المدرب ايوب أوديشو ركز على معالجة العقم التهديفي لمهاجميه في اللقاءات الأربعة السابقة التي لم يسجل فيها الفريق، كما درس المنافس جيدا وتعرف على نقاط القوة والضعف لديه، ووضع طريقة اللعب المناسبة من أجل الوصول إلى مرمى الخصم ".

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