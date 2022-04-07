بريطانيا تحقق في “اختراق أمني خطير” يخص إحدى سفنها الحربية

2022/04/07 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت صحيفة “ذا صن” عن مصادر أن أشرارا في المملكة المتحدة سرقوا وقود ديزل كان مخصصا لمولدات السفينة البريطانية الحربية “إتش إم إس بولوارك”.وأفيد بأن الأشرار تمكنوا في غضون أسابيع قليلة من سرقة وقود ديزل من ميناء بليموث، بقيمة تناهز 250 ألف جنيه، وهو ما يعادل أكثر من 326 ألف دولار، وتتزامن هذه السرقة […]

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