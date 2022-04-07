كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة الزوار في تنومة

2022/04/07 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 10 أشهر من العمل الشاق، نجح المصور السعودي، سعد آل مداوي، أخيرًا في بناء كوخ ريفي فوق مرتفعات جبال منعاء، بمنطقة عسير، جنوب المملكة العربية السعودية، ما ترك الكثيرين في حالة من الدهشة.

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