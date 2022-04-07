الإرهاق بعد الشفاء من كورونا.. طرق تساعد للتخلص من

2022/04/07 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما يتفاجأ الناس بمدى إجهادهم أثناء الإصابة بعدوى كورونا، لكن الإرهاق بعد الشفاء من الإصابة بالفيروس، يعتبر "مشكلة حقيقية"، وفقا لموقع "سينس أليرت".

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