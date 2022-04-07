2022/04/07 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشعر في بعض الأحيان بخمول مفاجئ بالجسم بعد تناول وجبة ما، ويرجع البعض سبب هذا الخمول إلى كثرة تناول الطعام، خبراء التغذية أوضحوا بأن نوع الغذاء وليس الكم هو الذي يسبب الخمول.وحدد خبراء التغذية في مقالة نشرها موقع Eat This,Not That أسوأ الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول، الذي يمكن أن يسبب […]

ظهرت المقالة أطعمة تؤدي إلى الخمول..



تجنبها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة تؤدي إلى الخمول.. تجنبها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة تؤدي إلى الخمول.. تجنبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).