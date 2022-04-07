النزاهة: صدور أمر قبض بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق

2022/04/07 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجھة التي يعمل بھا.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات بالتقسيط".

وأشارت إلى أن "أمر القبض والتحرِّي الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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