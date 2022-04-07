2022/04/07 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٢٢ في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها ألقت مفارز قسم شرطة البلدة القبض على اربعة مطلوبين قضائياً وفق احكام المادة (٢٢) تنفيذ”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.

ظهرت المقالة القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٢٢ تنفيذ في واسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٢٢ تنفيذ في واسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٢٢ تنفيذ في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).