2022/04/07 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دانت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، ظروف عمل حراس الأمن في قطر “بما في ذلك في المشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022”.ونقل التقرير عن 34 موظفا حاليين وسابقين في ثماني شركات أمنية خاصة، هم عمال مهاجرون يتحدرون بشكل أساسي من كينيا وأوغندا، قولهم إنهم مجبرون على العمل لأكثر من 12 ساعة […]

ظهرت المقالة العفو الدولية تدين ظروف عمل حراس الأمن في قطر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العفو الدولية تدين ظروف عمل حراس الأمن في قطر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العفو الدولية تدين ظروف عمل حراس الأمن في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).