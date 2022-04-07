2022/04/07 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع ديني ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال في النجف

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