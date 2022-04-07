النزاهة: أمر قبض بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق

2022/04/07 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجھة التي يعمل بھا.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات بالتقسيط".

وأضافت إنَّ "أمر القبض والتحرِّي الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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