بعد إعلانه من قبل منصور هادي وتعليق محمد بن سلمان.. من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

2022/04/07 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونقل كامل صلاحياته إليه وإعفاء نائبه، علي محسن الأحمر من منصبه كنائب للرئيس اليمني.

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