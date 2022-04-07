بـ 10 فرق إطفاء.. إخماد حريق اندلع داخل محال ومخازن في ديالى (صور)

2022/04/07 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع داخل محال ومخازن في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، بمشاركة عشر فرق إطفاء.

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