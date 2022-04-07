الكهرباء تعد بتغييرات كبيرة في وضع الطاقة بالصيف المقبل

2022/04/07 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، أن تغييرات كبيرة في وضع الطاقة ستطال ملامح الصيف المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان إن"غرفة عمليات الكهرباء عقدت اجتماعاً في مقر الوزارة ، ترأسه وزير الكهرباء المكلف عادل كريم لمناقشة جاهزية المنظومة الوطنية خلال صيف 2022 ".

وأشار الوزير عادل كريم في بداية الاجتماع الى" الاهتمام الكبير من لدن رئيس الوزراء بخصوص الدعم المالي ، لإنجاز استعدادات الصيف ، وامكانية الجانب الإيراني زيادة معدلات الغاز المورد ، ما يعني إمكانية تحقيق زيادة معول عليها في إنتاج الطاقة ، وشدد على محاسبة جميع الشركات العاملة مع الوزارة عن اي اخفاقات وتلكؤات ، بضمنها الخلل بالمواصفة المطلوبة ونسب الإنجاز".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول ايضاً، أهم الاستعدادات المنفذة في الوحدات التوليدية لجميع المحطات ، شاملةً تأهيل الوحدات التوليدية للوسط والجنوب والشمال والفرات الأوسط".

وشدد الوزير على "إتمام تشغيل الوحدة الثانية لمحطة القدس ، والوحدتين السادسة والثانية لمحطة واسط ، إضافةً إلى الصدر والمنصورية وجنوب بغداد الغازية بعد توفر الغاز ، وانجاز صيانة وحدات محطة الرميلة الغازية وفتح اعتمادات لشركة سيمنز لصالح انجاز العمل" .

كما نوقشت "أعمال تأهيل قطاع النقل كخطوط خور الزبير ، الرميلة ، خطوط تصريف احمال شط البصرة والنجيبية ، والاعمال المنفذة من خلال القرض الياباني وشركة GE ، وكذللك اعمال خط (هيت - حامضية) في مناطق غرب الانبار ، ومراعاة حرف وموازنة الاحمال لصالح محافظات كركوك وصلاح الدين والانبار، واستعلام مدى جاهزية خط خيرات /حيدرية لادخاله بالعمل من قبل ماعرضه مدير عام نقل كهرباء الفرات الأوسط".

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