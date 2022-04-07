2022/04/07 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع يواجه منتخبُنا الوطني لكرةِ الصالات في تمام الساعةِ الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الخميس نظيَرهُ البحريني في ثاني مبارياته ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا التي تضيِّفها قاعةُ مجمع زايد الرياضي بمدينةِ الفجيرة الإماراتية، ويسعى العراق للظفرِ بالنقاطِ الثلاث وصَدارة المجموعة.ويفتقدُ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات في موقعةِ اليوم عدداً من أعمدته الأساسيّة بفعل الإصابة، إذ يغيبُ كابتن المنتخب الوطنيّ مصطفى بجاي بعد إصابته بقطعٍ في وتر الرُّكبَة، فيما يغيبُ زميله رافد حميد لإصابته في غَضروفِ الركبة، لذلك سيعتمدُ مدرب منتخبنا الوطني لكرةِ الصالات، الإيراني محمد ناظم الشريعة، على ما متوافر من اللاعبين لتحقيق الانتصارِ في مواجهة البحرين.وضمن مُنتخبنا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بغَضّ النظر عن نتيجةِ المُباراة التي ستجمعهُ اليوم الخميس مع البحرين، بعد خسارةِ منتخب الإمارات مع البحرين، ليستفيدَ العراق من هذه النتيجةِ ليضمن تواجده في الكويت التي ستضيّفُ تصفيات نهائيات آسيا في شهر أيلول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوُد الصالات يبحثون عن صدارة المجموعة الثانية من بوابة البحرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسوُد الصالات يبحثون عن صدارة المجموعة الثانية من بوابة البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).