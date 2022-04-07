ايطاليا تعتزم استيراد 10 مليار متر مكعب من الغاز من المنطقة العربية بعيدًا عن روسيا

2022/04/07 | 09:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اكدت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس انها تعتزم ابرام صفقاتها مع ليبيا للحصول على الغاز الطبيعي، وبكمية 10 مليار متر مكعب خلال عام.

وقال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني في مؤتمر إن بلاده تجري محادثات لإبرام أولى الاتفاقيات في استيراد الغاز من ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، متوقعًا “حصول روما على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع ليبيا والجزائر وأذربيجان هذا العام، وسيتخطّى هذا الرقم 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024″.

فيما أوضح مصدر في مؤسسة النفط أن ليبيا قادرة على مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز حاليًّا لتصل إلى 4 مليارات قدم مكعب في اليوم، موضّحًا أن 24% فقط من إنتاج البلاد يخصص للتصدير، بينما تهدر نسبة تصل إلى 27% في التشغيل، أو حرق كميات غير مستخدمة، ويتبقّى نحو 49% للاستهلاك المحلي”.

وتعد ليبيا الدولة الثامنة عربيًّا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، كما تحسَب بموقعها الجغرافي لاعبًا مهمًّا مستقبلًا في أسواق الغاز بأنواعه، وتنتج الغاز المصاحب وغير المصاحب للنفط عبر شركتي “سرت” و”مليتة”.

يذكر إن إيطاليا تستورد 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه، وبنسبة 45 بالمئة من روسيا، مضيفاً بأنه يمكن زيادة الإمدادات من الجزائر ومن أذربيجان وتونس وليبيا أيضاً.

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