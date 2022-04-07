2022/04/07 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري تركيا، الخميس، المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبها على صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل إحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديدات من منظمات حقوقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تستعد لإزالة آخر عقبة في طريق التطبيع مع السعودية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تستعد لإزالة آخر عقبة في طريق التطبيع مع السعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).