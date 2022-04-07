الأوراق المالية الأمريكية تتسبب في تقليص احتياطات اليابان من العملات الصعبة

2022/04/07 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة المالية اليابانية أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية انخفضت إلى مستوى قياسي بسبب انخفاض قيمة الأوراق المالية الأمريكية، وبلغت مؤخرا 1.4 تريليون دولار تقريبا.وفي التفاصيل، أفيد بأن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية انخفضت بأكثر من 2٪ بنهاية شهر مارس، وهو أكبر انخفاض لها منذ نشر مثل هذه الإحصائيات.وحتى تاريخ […]

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