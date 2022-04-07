2022/04/07 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 1.68 بالمئة إلى 102.77 دولاران للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالميا.. ارتفاع اسعار النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالميا.. ارتفاع اسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).