كل ما تود معرفته عن مواجهة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت

2022/04/07 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الدوري الأوروبي لموسم 2021-2022.ويستقبل فرانكفورت خصمه برشلونة، بملعب “دوتش بانك بارك” في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي.وتأهل برشلونة على حساب جالطة سراي التركي، أما فرانكفورت فحسم التأهل أمام ريال بيتيس الإسباني.تشكيل برشلونة […]

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