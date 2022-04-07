نائب سابق: بعض الجهات وصلت للسلطة مجددا باموال المحافظات المحررة

2022/04/07 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان بعض الجهات السياسية استخدمت المال العام والمخصص للمحافظات المحررة من اجل الوصول الى السلطة من جديد، لافتا الى ان تلك الاطراف هيمنت على مشاريع لشركاتها الخاصة والمسجلة باسماء اخرى.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “المبالغ التي كان من المفترض ان يتم صرفها على […]

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