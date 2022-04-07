عن روسيا والصين - محمد سيد رصاص

2022/04/07 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_سيد_رصاص تحت تأثير الثورة الصينية في عام 1911، التي أنهت الحكم الإمبراطوري وأقامت الجمهورية، وضع لينين عنواناً لإحدى مقالاته: «استيقاظ آسيا»، وكانت إحدى ثلاث مقالات كتبها القائد البلشفي عن الصين في عامَي 1912 و1913.



في المقالة المذكورة، يعزو لينين ثورات إيران وتركيا والصين إلى تأثير ثورة 1905 الروسية.



وهو يقول في مقالة «الديموقراطية والشعبية في الصين» إن «روسيا هي دون شك، من وجوه عديدة جداً وأساسية جدا ......





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