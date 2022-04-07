عثمان بنجلون يؤكد كلام ماركس - التيتي الحبيب

2022/04/07 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثعثمان بنجلون يؤكد كلام ماركسفي مقابلة اجراها موقع “ميديا 24” مع عثمان بنجلون رئيس مجموعة “بنك افريقيا” صرح بما مفاده أن أفريقيا تعد اليوم مليار ونصف مستهلك ويؤكد على كلمة مستهلك وليس قاطن او ساكن وفي أفق 2050 سيصل هذا العدد إلى 2.5 مليار مستهلك، وأكد رئيس بنك افريقيا أن جميع برامجه الموضوعة في افق 2050 تعتمد هذا الرقم من المستهلكين.



إن ما يهم أمثال هذا الشخص، عندما يتكلم ......





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