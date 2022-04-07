بسبب الظروف الجوية.. نينوى تقرر تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم

2022/04/07 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىقررت محافظة نينوى، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم بسبب الظروف الجوية.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى، نظرا للظروف الجوية".واضاف ان "تعطيل الدوام يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية".

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