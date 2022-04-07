2022/04/07 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسست "شيتوزان إيجيبت" عام 2018، وتحوّل قشور الجمبري، التي تعتبر نفايات حيوية، إلى منتج عضوي يُستخدم في الزراعة ليحلّ محلّ الأسمدة الاصطناعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ناشئة مصرية تنتج الأسمدة من قشور الجمبري.. شاهد كيف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ناشئة مصرية تنتج الأسمدة من قشور الجمبري.. شاهد كيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).