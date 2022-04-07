2022/04/07 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن المباراة المؤجلة بين فريقي كربلاء والناصرية ستقام يوم 12 نيسان الجاري من دون جمهور.وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عقد اجتماعاً برئاسةِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وأعضاء المكتب التَنفيذي ولجنة المُسابقات، […]

ظهرت المقالة رسمياً..



إقامة المباراة الحاسمة بين كربلاء والناصرية من دون جمهور أولاً على ايرث نيوز.

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