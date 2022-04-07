قيلولة النوم..هل تُعتبر أمرًا مضرًا؟ إليك 5 أخطاء شائعة

2022/04/07 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يعتقد بعض الأشخاص أن الاستيقاظ والنوم في أوقات محددة أمر غير ضروري، ولكن عدم الالتزام بذلك قد يؤثّر بشكلٍ سلبي على جودة نومك.وإليك بعض الاعتقادات الشائعة والخاطئة عن النوم.

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