أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

2022/04/07 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس من أدنى مستوى في 3 أسابيع لامسته في الجلسة السابقة بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.وارتفعت عقود خام برنت 1.48 دولار أو 1.5 في المئة إلى 102.55 […]

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