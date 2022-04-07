أوكرانيا تطالب الناتو بـ

2022/04/07 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية.

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