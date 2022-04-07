الغزي: جميع أجراء 2019 مشمولون بالقرار 315

2022/04/07 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاج

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، شمول جميع الأُجراء اليوميين المعينين في العام 2019 بالقرار 315.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "جميع الأجراء اليوميين المعينين قبل تشرين الأول من العام 2019 تم شمولهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتحويلهم إلى القرار 315 وليس شمول جديد".

ومنح مجلس الوزراء بموجب القراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، إذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

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