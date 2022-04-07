وطني الصالات يلاعب البحرين بحثاً عن صدارة مجموعته بالتصفيات

2022/04/07 | 10:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظفرَ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات ببطاقةِ التأهُّل إلى نهائياتِ كأس آسيا، بغَضّ النظر عن نتيجةِ المُباراة التي ستجمعهُ اليوم الخميس مع البحرين.وحصل العراقُ على إحدى بطاقتي التأهُل بعد خسارةِ الإمارات مع البحرين، ليستفيدَ العراق من هذه النتيجةِ ليضمن تواجده في الكويت التي ستضيّفُ تصفياتَ نهائيات آسيا في شهر أيلول المقبل.ويواجهُ مُنتخبنا […]

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