اتحاد رفع الأثقال يكشف موعد وصول المدرب البيلاروسي إلى بغداد

2022/04/07 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعكشف نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال، المدير التنفيذي مصطفى صالح مهدي، عن موعد وصول المدرب البيلاروسي للإشراف على منتخباتنا الوطنية. وقال صالح في تصريح لصحيفة الصباح، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إنَّ" المدرب البيلاروسي الكسندر كارناتشيف، سيصل إلى بغداد في الثاني عشر من نيسان الحالي للتوقيع على عقد تدريب منتخباتنا الوطنية ومباشرة الإشراف على رباعينا الذين يكثفون تدريباتهم منذ شباط الماضي في القاعة التخصصية التابعة لوزارة الشباب والرياضة".وبين صالح ان" تأخر وصول المدرب البيلاروسي جاء لأسباب إدارية تتعلق بإصدار سمات الدخول"، مشيراً إلى أن" الاتحاد العراقي سيتشاور مع المدرب بخصوص منهاجه للمرحلة المقبلة وسبل تطوير الرباعين واختيار الأفضل منهم بغية توزيعهم بين البطولات التي سيشاركون فيها من بينها بطولة التضامن الإســلامي التي ستقام في مدينة قونيا التركية وبطولة آسـيا في الصين، وهناك أيضاً بطولة العرب التي تضيِّفها البحرين مطلع تموز المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، ومن ثم منافسات آسيا للناشئين نهاية تموز المقبل".وأضاف صالح :" لدينا مشاركة مهمة في بطولة العالم للشباب في اليونان تحت 20 عاماً في الـ28 نيسان الحالي، وسيمثلنا فيها الرباع علي عمار بوزن 109 كغم، والرباع علي عباس بــوزن 89 كغم، ويشرف على تدريبات اللاعبين الشباب المدرب عمار يسر، آملاً بإقامة معسكر خارجي يكون مكملاً للمعسكر الحالي في بغداد ولحين انطلاق الاستحقاقات الخارجية وان فترة إقامة هذه المعسكرات وأماكنها تتوقف على مدى الدعم المادي المقدم لنا من اللجنة الاولمبية".

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