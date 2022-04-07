الدفاع الروسية: تدمير 4 قواعد وقود في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة

2022/04/07 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم استخدمت لإمداد القوات الأوكرانية بالوقود.

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