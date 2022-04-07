تقرير: الخلافات داخل التحالف الثلاثي تهدد بتفككه

2022/04/07 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد تقرير صحفي، الخميس، بأن تفجر الخلافات داخل التحالف الثلاثي على خلفية ازمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نائبه حاكم الزاملي تهدد بتفكك التحالف.وذكر التقرير الذي نشره موقع “عربي 21” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تفجّر خلاف حاد داخل تحالف الأغلبية البرلمانية في العراق، المعروف بالتحالف الثلاثي أو “إنقاذ وطن”، وسط تحذيرات من […]

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