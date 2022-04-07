2022/04/07 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، بياناً بذكرى رحيل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السابق السيد عبد العزيز الحكيم، فيما دعا رفاق درب الحكيم للاقتداء به وتقديم مصلحة البلاد والعباد على اي اعتبار آخر.وقال العامري في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بقلوب محزونة محتسبة، تمر علينا الذكرى الأليمة لرحيل […]

ظهرت المقالة بذكرى رحيله..



العامري يدعو رفاق درب الحكيم للاقتداء به وتقديم مصلحة البلاد والعباد على اي اعتبار آخر أولاً على ايرث نيوز.

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