امتد لأكثر من ثلاث أشهر .. انتهاء اعتصام سلمي يمثل 10 الاف خريج في محافظة عراقية

2022/04/07 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أنهى معتصمون من خريجو الجامعات في ديالى، اليوم الخميس، اعتصام سلمي امتد لأكثر من 3 أشهر.

وقال احمد الشمري أحد المعتصمين في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاعتصام السلمي للخريجين الغير محاضرين امام بوابة تربية ديالى وسط بعقوبة انتهى وتم رفع الخيمة بشكل كامل بعد مرور أكثر من 3 أشهر على انطلاقه".

واضاف الشمري، ان "اسباب عدة دفعت الى انهاء الاعتصام الذي حمل مطلب وحيد وهو التعيين لأكثر من 10 الاف خريج من مختلف الجامعات والكليات التربوية"، لافتاً الى ان "الاعتصام سيعود مع قرب اقرار الموازنة من اجل الضغط على اصحاب القرار في ايجاد صيغة تسهم في الاستجابة للمطاليب المشروعة".

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