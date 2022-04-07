2022/04/07 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي

اليوم الخميس، بسبب العاصفة الترابية

التي تضرب المحافظة.

وقال مكتب المحافظ في بيان صحفي،

إنــه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في

محافظة نينوى اليوم الخميس، نظرا

للظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الترابية تعطل الدوام الرسمي في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الترابية تعطل الدوام الرسمي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).