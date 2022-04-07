ضرير القلب - فاطمة الفلاحي

2022/04/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 221.ما جدوى المداد،إن لم يكتتب بياض قلبك ؟222.تركت سقيا مواويلك،ينشدها الوشم على كليّ،كي لا يجرفك الرحيل بعيدًا عن تعاليم الخافق و المُقل.223.عَمّرتُ كل قناديل دروب الهوى،فلم يبزغني نورك ..سأجذر القلب ناطورًا على قارعة النهر،عل ذاكرته تلفظك ...



...224.يضيق بي البحر،ويضيق قلبك بي.225.ضرير القلب،فقد نخرته بحور الظلم ......





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