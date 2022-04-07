المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....20 - محمد الحنفي

2022/04/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....11واختلاف نتيجة التفاعل الإيجابي، عن نتيجة التفاعل السلبي، يرجع إلى اختلاف طبيعة التفاعل الإيجابي، عن طبيعة التفاعل السلبي.فطبيعة التفاعل الإيجابي، تقتضي العمل على تقدم النظرية، وتقدم الممارسة، وتطورهما، ووقوفهما، معا، وراء تطور الواقع، في تمظهراته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.أما طبيعة التفاعل السلبي، فإنها تقتضي العمل على تخلف الن ......





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